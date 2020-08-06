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مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض متوفياً ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول

مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض متوفياً ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول

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مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض متوفياً ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول

مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض متوفياً ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول
http://almnatiq.net/?p=891282
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، عن مباشرة فرق الدفاع المدني بالدرب لحادثة فقدان مواطن يبلغ من العمر (20) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب منذ مساء يوم الثلاثاء هذا الأسبوع فقد انتهت أعمال البحث وتمشيط الوادي فجر اليوم الخميس بعد استمرارها لمدة يومين وذلك بالعثور على جثمان المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافياً على الماء.
وبالتفاصيل أفاد العقيد الغامدي بأنه في مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطن يبلغ من العمر (20) عاماً في وادي بيض بقرية منشبة بمحافظة الدرب وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع وفور الوصول للموقع نفذت خطة البحث عنه في وادي بيض وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يعثر عليه يوم الأربعاء ، وقد عثر المواطنون فجر هذا اليوم الخميس على المفقودمتوفياً غرقا طافياً على الماء ونقله ذووه للمستشفى وقام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة .
ويقدم الدفاع المدني خالص العزاء لذوي المتوفي والدعاء بالرحمة والمغفرة له، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها، متمنيا السلامة للجميع.

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