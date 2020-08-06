شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (000,180) مائة وثمانين ألف ريال، ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (000’200) مائتي ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.