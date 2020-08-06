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شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل
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شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

منطقة المدينة المنورة
شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

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شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل
http://almnatiq.net/?p=891287
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر ، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ) ، لتورطهم بسرقة مبلغ (000’150 ) مائة وخمسين ألف ريال ، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000’200’1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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