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شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

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شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

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ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .

ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .
http://almnatiq.net/?p=891289
المناطق -أشرف العصيمي

اضبطت لجنة رفع الهياكل والسيارات التالفة ببلدية محافظة الخرج أثناء رفع السيارات من أحياء وطرقات المحافظة 5 سيارات يتم إستخدامها كمستودعاُ لتخزين المواد الغذائية وبطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية ، وتم التحفظ على السيارات ومصادرة المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الأنظمة البلدية بهذا الخصوص .
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات التي تخص البلدية عبر الرقم الموحد 940

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