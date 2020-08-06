ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .

المناطق -أشرف العصيمي

اضبطت لجنة رفع الهياكل والسيارات التالفة ببلدية محافظة الخرج أثناء رفع السيارات من أحياء وطرقات المحافظة 5 سيارات يتم إستخدامها كمستودعاُ لتخزين المواد الغذائية وبطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية ، وتم التحفظ على السيارات ومصادرة المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الأنظمة البلدية بهذا الخصوص .

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات التي تخص البلدية عبر الرقم الموحد 940