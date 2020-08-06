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ماكرون: فرنسا ستدفع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان

ماكرون: فرنسا ستدفع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان
http://almnatiq.net/?p=891308
المناطق - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بلاده ستدفع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، في أعقاب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعرب ماكرون، في بيان مشترك بعد محادثات القمة اللبنانية-الفرنسية في قصر بعبدا، عن “تعلقه بلبنان وشعبه والمكانة الخاصة التي يتمتع بها هذا البلد لدى الفرنسيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية”.

وقال بعد عقده محادثات مع نظيره اللبناني ميشال عون، إن الانفجار “هزّ فرنسا في العمق”، وأبدى تأثره بما شاهده من هول الدمار الذي لحق ببيروت.

وأكد الرئيس الفرنسي أن لبنان “لن يكون وحيدا في مواجهة الصعاب”، معربا عن استعداد فرنسا للوقوف دوما إلى جانبه في ظروفه الصعبة.

وأشار إلى أن فرنسا ستقوم بحركة ناشطة لدفع المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وسرعة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

ومن جهة أخرى، أشاد عون بجهود ماكرون الشخصية لدعم لبنان في مواجهة هذه الأزمة على المستوى الثنائي، وكذلك على الصعيد الدولي.

كما أكد الرئيس اللبناني “التصميم الحازم على معرفة أسباب هذه المأساة، وكشف ملابساتها والمتسبب بها وإنزال العقوبات المناسبة بحقه”، مشددا على أن “هذه هي الأولوية اليوم”.

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