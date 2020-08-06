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موسم سباقات المصيف لسباقات الخيل ينطلق غداً بالطائف

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موسم سباقات المصيف لسباقات الخيل ينطلق غداً بالطائف

موسم سباقات المصيف لسباقات الخيل ينطلق غداً بالطائف
http://almnatiq.net/?p=891313
المناطق - واس

ينطلق بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف يوم غدٍ، موسم سباقات المصيف للموسم الجديد 1441هـ (2020م) على مدى ثمانية أسابيع، وينتهي يوم السبت 08 صفر 1442هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، وستكون السباقات لمدة شهرين كاملين يقام خلالها 16 حفلاً بواقع حفلين في الأسبوع الواحد تمثل المرحلة الأولى لموسم السباقات التي تستمر لثمانية أسابيع.
ونوه المدير العام لنادي سباقات الخيل عادل بن عبدالله المزروع، بالدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والتوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بالنادي.
وأوضح المزروع أن موسم سباقات الطائف سيكون وفقًا للإجراءات والإرشادات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة وأعلن عنها سابقاً من فحص للحرارة، والتباعد الجسدي، وترك المسافة الآمنة، ولبس الكمامة الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط ومرافقة سايس واحد لكل جواد، مبينًا أن النادي قد استعد لانطلاقة هذا الموسم من خلال تكامل سير العمل في مختلف اللجان العاملة.

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