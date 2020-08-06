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استقالة مبعوث أمريكا الخاص بإيران براين هوك وهذا بديله

استقالة مبعوث أمريكا الخاص بإيران براين هوك وهذا بديله
http://almnatiq.net/?p=891325
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، استقالة المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك من منصبه.

وأوضح أن اليوت ابرامز الذي كان شخصية نافذة ورئيسية إبان حرب العراق، سيحل محل هوك مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

كما شكر الوزير الأميركي هوك على فترة خدمته التي استمرت 3 سنوات، معلناً أنه انتقل للعمل في القطاع الخاص.

وأضاف بومبيو: “لقد كان هوك عضوا مهما في فريقي”.

مناصب أخرى
يشار إلى أن هوك كان أشرف على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي قبل عامين.

ومن المناصب التي استلمها هوك سابقاً، أن خدم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وكان مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشاراً للسفير الأميركي بالأمم المتحدة، ومساعداً سياسياً خاصاً للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض. كما عمل مستشاراً بوزارة العدل.

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