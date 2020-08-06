احدث الأخبار

“رويترز”: المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه
أبرز المواد
 «فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر
أبرز المواد
 “إغاثي الملك سلمان”: محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين
أبرز المواد
 الداخلية البحرينية: حزب الله يقف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية : إيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير في الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى
المنطقة الشرقية
 “مدني جدة” يباشر حريقًا اندلع في ساحة “قطار الحرمين” ولا إصابات
أبرز المواد
 استقالة مبعوث أمريكا الخاص بإيران براين هوك وهذا بديله
أبرز المواد
 بدء أعمال اجتماع طبّ العيون السعودي 2020 والمعرض الطبي الافتراضي المصاحب له
محليات
 موسم سباقات المصيف لسباقات الخيل ينطلق غداً بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 ترامب: لقاح كورونا سيتوفر لدينا قبل موعد الانتخابات
أبرز المواد
 ماكرون: فرنسا ستدفع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان
أبرز المواد
“رويترز”: المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه

“رويترز”: المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه

أبرز المواد
«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر

«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر

أبرز المواد
“إغاثي الملك سلمان”: محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر

“إغاثي الملك سلمان”: محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين

أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين

أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين
http://almnatiq.net/?p=891343
المناطق_مكة

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميّز المؤسسي، خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين, حيث تُمثل الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قبل المستفيدين.
وتتمثل خدمة الباركود في حجز المواعيد لدى الأمانة، وحجز المواعيد عبر موقع منصة بلدي، وخدمة البلاغات على “واتساب”، وخدمة “واتساب” مخدوم وأنت في بيتك، إضافة إلى خدمة مبادرات خدمة العملاء.
وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميّز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أن هذه الخدمة تُسهّل لقاطني العاصمة المقدسة التقدم إلى الخدمات الأساسية بأمانة العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى اهتمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتسهيل الخدمات المرتبطة بالأمانة للمراجعين.
وأكد حلواني أن خدمة الباركود التفاعلي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين و المقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

روابط ذات صلة

“رويترز”: المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه

“رويترز”: المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه
«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر

«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر
“إغاثي الملك سلمان”: محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر

“إغاثي الملك سلمان”: محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*