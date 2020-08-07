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تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

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تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها
http://almnatiq.net/?p=891350
المناطق_الرياض

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها من الوقت الأصلي للإقلاع “الرحلات الدولية”، تأخر ١-٣ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير المرطبات والمشروبات، تأخر أكثر من ٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير سكن فندقي ومواصلات، تأخر ٣-٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير وجبة ملائمة.

وأضافت عبر حسابها على موقع “تويتر”: في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها أكثر من ٦ ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع أكثر من ٦ ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الموضحة أعلاه.

وتابعت: مع العلم بأن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.

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