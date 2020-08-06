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«مجلس الذهب العالمي» يكشف سبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية

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«مجلس الذهب العالمي» يكشف سبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية

«مجلس الذهب العالمي» يكشف سبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية
http://almnatiq.net/?p=891355
المناطق_وكالات

أفاد مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن صناديق الاستثمار زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو الماضي، وذلك بمقدار 166 طنًا قيمتها عشرة مليارات دولار؛ ما أسهم في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

وأشار المجلس، إلى أن المستثمرين يشترون الذهب بأحجام ضخمة بحثًا عن أصل يحافظ على قيمته وسط اضطرابات الأسواق الناتجة عن فيروس «كورونا المستجد»؛ ما رفع سعر المعدن 35% هذا العام.

واخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز الألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، ويرى محللون كثيرون أنه مرشح لمزيد من الصعود.

وجمعت صناديق المؤشرات، التي تكنز الذهب نيابة عن المستثمرين، 899 طنا من المعدن بين يناير ويوليو الماضيين، بما يقارب خُمسي إجمالي المعروض العالمي على مدى تلك الفترة، وفقًا لمجلس الذهب.

ويتجاوز ذلك الرقم وبفارق كبير أي زيادة سنوية سابقة في حيازات صناديق المؤشرات، ويصل بإجمالي ما في جعبتها إلى 3785 طنًا قيمتها 239 مليار دولار، بحسب المجلس.

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