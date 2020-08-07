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ضباء: طبيب يتعرض للضرب من زميله.. والشرطة تحقق

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المناطق_ضباء

تعرض طبيب أسنان بمستشفى ضباء العام للضرب المبرح داخل عيادته قبل أيام عدة من زميل له في المهنة ذاتها.

وذكر الطبيب المعتدى عليه محمد سعيد حسين ، أن زميله تهجم عليه في عيادته أثناء فترة عمله بالمستشفى وقام بإقفال الباب بإحكام والتعدّي عليه بالضرب المبرح دون أي مقدمات.

وأضاف: «لم تتخذ إدارة المستشفى أي إجراء رسمي في واقعة الضرب سوى الاتصال على الجهات الأمنية التي قامت بالتحقيق معه»؛ لافتاً إلى أن المعتدي سبق أن دخل عيادته ووجه له الشتائم.

وتابع: «حينما طلبت الحصول على صورة من التقرير الطبي الذي يفيد بتعرضي للضرب المبرح، رفضت إدارة المستشفى، وأكدت أن التقرير تم إرساله للشرطة ويعد من أسرار المهنة».

«عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة تبوك هاني المطيري واستفسرت عن الحادثة، إلا أنه لم يرد حتى إعداد هذا الخبر.

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