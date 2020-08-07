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“فيصل بن فرحان” يقوم بزيارة رسمية لقبرص ويلتقي وزير خارجيتها

“فيصل بن فرحان” يقوم بزيارة رسمية لقبرص ويلتقي وزير خارجيتها
http://almnatiq.net/?p=891368
المناطق_الرياض

يقوم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بزيارة رسمية لجمهورية قبرص وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين المملكة وقبرص، حيث التقى خلالها بنظيره وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديسن، وأجريا محادثات رسمية شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات.

وصدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية قبرص، فيما يلي نصه:-

في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص، قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بزيارة رسمية إلى جمهورية قبرص، التقى خلالها بنظيره وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديسن، وأجريا محادثات رسمية شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات.

عقب ذلك، عقد وزيرا الخارجية مؤتمراً صحفياً مشتركاً عبّرا فيه عن ارتياحهم للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، وأكد سموه على دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ووفقاً لقواعد القانون الدولي.

وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا والنأي بها عن كافة التدخلات الخارجية.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.

وفي ختام المؤتمر، عبر سموه عن تطلعه لزيارة معالي وزير الخارجية القبرصي إلى المملكة قريباً.

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