دراسة: الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب!

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أوضح علماء أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بسبب احتوائه على مستويات منخفضة من الزرنيخ الطبيعي.

ورجحت دراسة بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ، أن نحو 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا، معرضون لمخاطر كبيرة، حيث يواجهون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أن المادة الكيميائية تتجمع بشكل طبيعي في المحصول، والتي ارتبطت كثيراً بأمراض مثل السرطان المرتبط بالنظام الغذائي وأمراض الكبد، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50 الف حالة وفاة مبكرة سنويًا.

يقول البروفيسور ديفيد بولي من جامعة مانشستر، المؤلف المشارك للدراسة: «تشير الدراسة إلى أن 25 في المائة من مستهلكي الأرز في إنجلترا وويلز قد يكونون معرضين بشكل أكبر لخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ».

ويقترح فريق الباحثين تناول أنواع مختلفة من الأرز تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ، معتبرين أن الأرز خياراً صحياً مناسباً، إلى جانب تناول مجموعة متنوعة متوازنة من المواد الغذائية الأساسية.ر