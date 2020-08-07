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التحالف: نقل 162 طالب وطالبة من سقطرى إلى عدن جوًا

التحالف: نقل 162 طالب وطالبة من سقطرى إلى عدن جوًا
http://almnatiq.net/?p=891381
المناطق_متابعات

نقلت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اليوم الخميس (6 أغسطس 2020) 162 طالب وطالبة من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأجلي الطلاب من مطار سقطرى الدولي إلى مطار عدن الدولي، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تكفلت بتكاليفها قيادة القوات المشتركة للتحالف ، بإشراف مباشر من قائد قوة الواجب السعودية في المحافظة العميد البحري الركن عبدالرحمن بن سليمان الحجي.

وتأتي عملية الإجلاء جوًا بسبب هيجان البحر في الأرخبيل الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الطلاب والطالبات وتوقف الملاحة الجوية بسبب جائحة كورونا ، وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال نقل الطلاب والطالبات إلى مدينة عدن.

وقد ثمن وكيلا محافظة سقطرى العميد الركن صالح السقطري ، والمهندس رائد الجريبي -اللذان حضرا عملية الإجلاء- دور قيادة القوات المشتركة في إجلاء الطلاب من أبناء سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد قامت بتسيير تسع رحلات من وإلى جزيرة سقطرى لنقل الحالات الإنسانية بالإضافة إلى نقل الطلاب والطالبات إلى مقار دراستهم بمختلف المحافظات اليمنية.

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