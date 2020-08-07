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الدفاع المدني يطلق حملة إعلامية توعوية تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يطلق حملة إعلامية توعوية تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=891386
المناطق_الرياض

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني حملة إعلامية توعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للجميع، وتوخي الحذر من أخطار السيول تزامنا مع الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة.
وبث الدفاع المدني عدداً من الرسائل التوعوية التي تعنى بسلامة الجميع في مثل هذه الظروف، حيث جاءت الرسائل بعدد من اللغات من أجل التنبيه والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها.
كما حثت على الالتزام بشروط السلامة واتباع الإرشادات والإنذارات التي يرسلها الدفاع المدني وعدم التهاون بها.
ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني من بعض المخاطر التي قد تسببها الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، مطالبةً المواطنين والمقيمين الحذر من الاقتراب منها.

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