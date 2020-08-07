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فيديو صادم لفتاة لبنانية قذفها انفجار بيروت وطرحها أرضاً!
http://almnatiq.net/?p=891404
المناطق_متابعات

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لثلاث لبنانيات داخل منزلهن يرصد لحظة تفجير مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وسجل الفيديو من خلال كاميرا مراقبة داخل المنزل، وظهرت فيه الثلاث لبنانيات خلال توجههن إلى الشرفة بعد سماع أصوات الإسعاف من جراء الحريق.

ورصدت الكاميرا لحظة الانفجار وشدته، ما تسبب في تهشم النوافذ، فيما كانت إحداهن تقف تراقب ما يحدث من خلف الشرفة الزجاجية، إلا أن الانفجار باغتها وطرحها أرضا لأمتار بعيدة، فيما لم يعرف الحالة الصحية لمن ظهروا في تسجيل الفيديو.

 

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