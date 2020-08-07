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كورونا يتجاوز عتبة أول مليون إصابة في إفريقيا

كورونا يتجاوز عتبة أول مليون إصابة في إفريقيا
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المناطق_متابعات

تجاوزت القارة الإفريقية الخميس عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ويوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الساعة 21,30 ت غ.

وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538,184 إصابة، بينها 8307 حالات الخميس.

وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء (+306)، في حين بلغ عدد المتعافين 387,316.

وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

وجنوب إفريقيا هي خامس دول العالم الأكثر تضررا من كوفيد-19 لناحية عدد الإصابات.

مع ذلك، تبقى إفريقيا من بين أقل القارات تضررا، إذ لم تسجل سوى أوقيانيا عدد إصابات أدنى.

لكن، لا يعكس عدد الحالات المشخّصة سوى جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ يملك عدد من الدول الإفريقية إمكانيات فحص محدودة.

وأصيب على مستوى العالم نحو 19 مليون شخص بالفيروس، فيما توفي جراءه أكثر من 709 آلاف.

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