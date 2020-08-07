الذهب مستقر قرب ذروة قياسية مع انتعاش الدولار

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو 10 سنوات.

وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأونصة في المعاملات المبكرة ومع إغلاق بورصة طوكيو تراجع بـ 0.1% إلى 2062.15 دولار.

وزاد المعدن 4.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 2072 دولارا للأونصة.

وتخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7 بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، لكنها مرتفعة حوالي 18 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال وارن باترسون المحلل في آي.إن.جي “من الصعب ألا تكون النظرة (إزاء الذهب) متفائلة.. في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من السنة.”

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2208.68 دولار.