الحكومة اليمنية: «مركز الملك سلمان» يتصدر مقدمي المساعدات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول

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ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة «عبدالرقيب فتح»، مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.

وقال «فتح»: إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة بمحافظات مأرب وحجة والحديدة، وجرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.

وأشاد «فتح» بجهود المانحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الأممية قائلًا: إن هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني، مؤكدًا دعم الحكومة وتقديمها التسهيلات للمنظمات، لتنفيذ أعمالها الإغاثية والإنسانية للمحتاجين كافة، مثمّنًا حرص الحكومة على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة، والتنسيق مع المانحين والمنظمات لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول بجميع المحافظات.