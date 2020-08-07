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“مدني جازان” يحذر من سيول ورياح حتى المساء: ابقوا في منازلكم

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“مدني جازان” يحذر من سيول ورياح حتى المساء: ابقوا في منازلكم

“مدني جازان” يحذر من سيول ورياح حتى المساء: ابقوا في منازلكم
http://almnatiq.net/?p=891435
المناطق_جازان

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من  أمطار غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، ومن جريان السيول وتساقط للبرد، ورياح سطحية تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، مع تدني مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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