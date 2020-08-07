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رئيس علماء أفريقيا : المملكة بعدنا الروحي وقيادتها تسعى لوحدة المسلمين

رئيس علماء أفريقيا : المملكة بعدنا الروحي وقيادتها تسعى لوحدة المسلمين
http://almnatiq.net/?p=891436
المناطق_وكالات

أكد رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإعلامي الشيخ محمد الحافظ النحوي أن المملكة العربية السعودية تمثل البعد الروحي والثقافي والإسلامي للأمة الإسلامية جمعاء ، وأن قيادتها تسعى دائما لوحدة المسلمين وتضييق هوة الاختلاف بينهم.

وقال : المنهج الذي عندنا والذي نربي عليه الأجيال ونؤكده في المحافل الدولية هو السعي إلى التقارب بين المدارس الإسلامية ، والمشكلة ليست في الاختلاف وتباين الآراء في المسائل الاجتهادية والمسائل التي يسوغ فيها الاختلاف فالمسلمون يتفقون على قطعيات الدين وما دون القطعيات يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف فلا يبقى بعد ذلك إلا أن نسعى في إدارة الاختلاف بحكمة مع التركيز على المشترك وإبرازه وانطلاقا من هذا فإننا كنا نسعى دائما إلى التقارب بين المدارس الإسلامية.

وأضاف : يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظما الله – إلى جمع علماء المسلمين ودعاتهم لمناقشة قضايا الأمة الكبرى ، والترفع عن المسائل الخلافية التي أثرت سلبا على وحدة المسلمين وأضعفتهم ، وقد لمسنا من المسؤولين السعوديين حرصا على مد الجسور مع جميع المدارس الإسلامية يتضح ذلك جليا من جهود الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الذي كان ضيف شرف المؤتمر السنوي للسيرة النبوية في نسخته الثلاثين الذي ينظمه التجمع الثقافي الإسلامي حيث وجه لنا دعوات لحضور مؤتمرات الرابطة في مكة المكرمة التي جمعت المئات من علماء الأمة ودعاتها من مدارس مختلفة ، والشيخ العيسي بوصفه أمينا عاما للرابطة يقوم بجهد كبير في نشر قيم الاعتدال والوسطية ، ومواجهة حملات الاسلاموفوبيا في الغرب.

‏وتابع : حسب تصورنا فإن هذا النهج الإسلامي الذي تدعمه قيادة المملكة في نشر قيم الاعتدال والوسطية سيعزز من وحدة الأمة ، وسيضيق هوة الاختلاف بين مدارس المسلمين ، ونحن نعتبر أمن السعودية واستقرارها هو من أمن العالم الإسلامي لأنها تمثل البعد الروحي والثقافي والإسلامي للأمة جمعاء.

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