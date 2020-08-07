تراجع أسعار نفط برنت إلى 44.96 دولاراً

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تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 14 سنتًا أمريكيًا، ما نسبته 0.31 في المئة، ليصل إلى 44.96 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة عند الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.30 في المئة إلى 41.83 دولاراً للبرميل.