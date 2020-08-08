احدث الأخبار

الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان
أبرز المواد
 هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت
أبرز المواد
 انفجار بيروت.. قبرص تستجوب مالك “سفينة الموت”
أبرز المواد
 دولة تبيع سجونها القديمة.. هل من مشتري؟
أبرز المواد
 أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية.. القلق يسيطر على المستثمرين
أبرز المواد
 ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس
أبرز المواد
 بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة
أبرز المواد
 فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء
أبرز المواد
 ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي بحاراً تركياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
أبرز المواد
 وفاة اثنين من الأسرى في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان

الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان

أبرز المواد
هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا

هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا

أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت

الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت

أبرز المواد
انفجار بيروت.. قبرص تستجوب مالك “سفينة الموت”

انفجار بيروت.. قبرص تستجوب مالك “سفينة الموت”

أبرز المواد

الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت

الصحة العالمية تحذر من “مشكلة خطيرة” بعد انفجار بيروت
http://almnatiq.net/?p=891460
المناطق - الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن النظام الصحي الضعيف في لبنان يمثل مشكلة خطيرة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، مؤخرا.

وأشارت الصحة العالمية، إلى نقص في الأسرّة، من جراء الأضرار التي لحقت بالمستشفيات، يوم الثلاثاء الماضي، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإفراج عن 9 ملايين دولار لتلبية احتياجات عاجلة للبنان بعد الانفجار الدامي الذي وقع ببيروت، وتعزيز العمليات في مستشفيات المدينة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن الأموال من الصندوق الإنساني اللبناني ستتبعها أموال إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

وأوضح حق أن الأمم المتحدة تجري تقييمات للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت، وتأمل في عقد اجتماع يوم الاثنين لإبلاغ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالنتائج وتوجيه نداء لمساعدة لبنان.

وأضاف: “نحن نحاول تجهيز الأرقام ذات الصلة في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الانفجار ترك ثلاث مستشفيات غير صالحة للاستعمال، واثنان آخران بأضرار كبيرة، و”ما يعادل 500 سرير مستشفى فقدت”.

وستساعد منظمة الصحة العالمية “في تغطية 1000 تدخل للعلاج من الصدمات و1000 تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون الحروق والجروح الناتجة عن الزجاج والحطام الآخر الناتج عن الانفجار”.

ووقع الانفجار، وفق السلطات، في مستودع بمرفأ بيروت خزّن فيه 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا، كما يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات.

وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من 149 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف، فيما تواصل السلطات البحث عن مفقودين.

روابط ذات صلة

الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان

الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان
هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا

هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا
انفجار بيروت.. قبرص تستجوب مالك “سفينة الموت”

انفجار بيروت.. قبرص تستجوب مالك “سفينة الموت”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*