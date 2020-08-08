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الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان

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الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان

الصين تدين حظر ترامب لـ”تيك توك”: تلاعب وقمع سياسيان
http://almnatiq.net/?p=891462
المناطق - الرياض

أعربت الصين، يوم الجمعة، عن إدانتها لقيام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحظر التطبيقين الصينيين “تيك توك” و”ويتشات”، واصفة القرار بـ “التلاعب والقمع السياسيين”.

وجاء هذا الموقف من بكين، بينما أعلن ترامب إغلاق هاتين المنصتين خلال مهلة 45 يوما، وسط تزايد للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

ووقع ترامب، مساء الخميس، أمرين تنفيذيين يمنعان التعامل المالي بعد 45 يوما مع مالكي تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” بشبهة استغلال الصين لهما.

وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية “غير الموثوق بها” من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، ووصفت تطبيقي (تيك توك) و(وي تشات) بأنهما يمثلان “تهديدات كبيرة”.

وقال ترامب في أمر تنفيذي إن تطبيق (تيك توك) يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني ويجب على الولايات المتحدة “اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي”.

وفي المرسوم الآخر قال ترامب إن (وي تشات) “يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه. عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأميركيين”.

وسيترتب على الأمر حظر تطبيق (وي تشات) فعليا في الولايات المتحدة خلال 45 يوما عن طريق الحظر “إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو فيما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأميركي”.

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ، قانونا لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام “تيك توك” على الأجهزة الحكومية، بعد إقرار مجلس النواب قانونا مشابها.

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