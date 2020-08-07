في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير

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يتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة جازان على نحو غير مسبوق ولله الحمد، ولأكثر من أسبوعين وزخات المطر والسيول الجارية والنسمات العليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الأهالي كبيرهم وصغيرهم.

وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع والنحالين ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب ، وغسل فيض المطر شحوب الأرض اليابسة ، وأعاد تشكيل المشهد فوق الجبال والهضاب وفي السهول.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان ، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، معتبرين أن الأمطار الغزيرة التي من الله بها على عباده، بشارة خير ومؤشراً جيداً لمواسم للزراعة والسياحة.