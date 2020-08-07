احدث الأخبار

في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير
أبرز المواد
 “الطاحونة” … مَعلماً أثرياً بالقنفذة يختزل حقبة زمنية تاريخية تعود لـ200 عام
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية
أبرز المواد
 منظمة الصحة : جائحة كورونا تسببت في انعدام الأمن في العالم
أبرز المواد
 تراجع أسعار نفط برنت إلى 44.96 دولاراً
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من سيول ورياح حتى المساء: ابقوا في منازلكم
أبرز المواد
 رئيس علماء أفريقيا : المملكة بعدنا الروحي وقيادتها تسعى لوحدة المسلمين
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: «مركز الملك سلمان» يتصدر مقدمي المساعدات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول
أبرز المواد
 “الجوازات”: خروج نهائي للكفيل ومن يتبعه.. في هذه الحالة
أبرز المواد
 الذهب مستقر قرب ذروة قياسية مع انتعاش الدولار
أبرز المواد
 الأرصاد: نشاط للرياح السطحية وتدني الرؤية بمحافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع ماكرون مع عون في بيروت
أبرز المواد
في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير

في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير

أبرز المواد
“الطاحونة” … مَعلماً أثرياً بالقنفذة يختزل حقبة زمنية تاريخية تعود لـ200 عام

“الطاحونة” … مَعلماً أثرياً بالقنفذة يختزل حقبة زمنية تاريخية تعود لـ200 عام

أبرز المواد
وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

أبرز المواد
منظمة الصحة : جائحة كورونا تسببت في انعدام الأمن في العالم

منظمة الصحة : جائحة كورونا تسببت في انعدام الأمن في العالم

أبرز المواد

في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير

في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير
http://almnatiq.net/?p=891469
المناطق - الرياض

يتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة جازان على نحو غير مسبوق ولله الحمد، ولأكثر من أسبوعين وزخات المطر والسيول الجارية والنسمات العليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الأهالي كبيرهم وصغيرهم.
وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع والنحالين ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب ، وغسل فيض المطر شحوب الأرض اليابسة ، وأعاد تشكيل المشهد فوق الجبال والهضاب وفي السهول.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان ، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، معتبرين أن الأمطار الغزيرة التي من الله بها على عباده، بشارة خير ومؤشراً جيداً لمواسم للزراعة والسياحة.

روابط ذات صلة

“الطاحونة” … مَعلماً أثرياً بالقنفذة يختزل حقبة زمنية تاريخية تعود لـ200 عام

“الطاحونة” … مَعلماً أثرياً بالقنفذة يختزل حقبة زمنية تاريخية تعود لـ200 عام
وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية
منظمة الصحة : جائحة كورونا تسببت في انعدام الأمن في العالم

منظمة الصحة : جائحة كورونا تسببت في انعدام الأمن في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*