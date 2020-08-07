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وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلاً

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وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلاً

وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=891491
المناطق - واس

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلاً، وأن 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.
وأشار في تصريح له اليوم إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصاً أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

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