استعدادًا للعام الدراسي الجديد .. بتوجيه آل شيخ.. “تعليم وادي الدواسر ” تستأنف عقود التشغيل والصيانة

وادي الدواسر - فالح الدوسري

شرعت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر باستئناف العمل لعقود الصيانة والتشغيل، وفقًا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي أكد على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة.

وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بالإدارة ومكتب التعليم بالسليل والذي تشرف عليها الإدارة تعليميًا وذلك وفق خطة وجدول زمني محدد استعدادًا لعودة واستقبال شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ونحو 34000 ألف طالب وطالبة.

من جانبه وجه مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري بسرعة إنهاء ومتابعة أعمال الصيانة والإصلاح لمدارس البنين والبنات والمباني الإدارية بالإدارة قبل بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ، مثمنًا حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجان الاستعداد في الوزارة وإدارات التعليم.

يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.