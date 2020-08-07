متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي: تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بتبوك

المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.