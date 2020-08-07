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“مدني جازان” يرفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتقلبات الجوية وللحالة المطرية بمنطقة جازان ويجدد تحذيراته بالابتعاد عن بطون الاودية والمجازفة بقطع مجاري السيول

“مدني جازان” يرفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتقلبات الجوية وللحالة المطرية بمنطقة جازان ويجدد تحذيراته بالابتعاد عن بطون الاودية والمجازفة بقطع مجاري السيول

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“مدني جازان” يرفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتقلبات الجوية وللحالة المطرية بمنطقة جازان ويجدد تحذيراته بالابتعاد عن بطون الاودية والمجازفة بقطع مجاري السيول

“مدني جازان” يرفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتقلبات الجوية وللحالة المطرية بمنطقة جازان ويجدد تحذيراته بالابتعاد عن بطون الاودية والمجازفة بقطع مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=891536
جازان - فضة عطيف

رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جاهزيتها للحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية هذا الاسبوع حسب ما ورد من التقارير والتنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة من هذا اليوم الجمعة وحتى نهاية الاسبوع ، وسوف تغطي هذه المتغيرات الجوية وتأثيرها مختلف المحافظات والاجزاء بمنطقة جازان منها الساحلية مثل مدينة جيزان ومحافطة الدرب ومحافظة جزر فرسان والجبلية مثل محافظات فيفا وهروب والداير والعارضة والعيدابي، كما يستمر تأثير الحالة الجوية على المنطقة حتى مساء اليوم الى الساعة (٨) مساءً بناءً على التنبيهات الجوية المتقدمة .

وأكد المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها والقوى البشرية والالية في جاهزية تامة على مدار الساعة وتعمل على تكبثف* أعمال الانتشار والتواجد الميداني لدوريات السلامة بشكل مستمر لرصد اي حالة طارئة لا قدر الله وجميع فرق الدفاع المدني بجاهزية تامة وعلى أهبة الاستعداد وقد تم توزيع عدد من فرق الاستجابة السريعة في المواقع الحرجة وفق ما تم تحليله من مخاطر محتملة ناتجة عن المتغيرات الجوية وعند هطول الامطار وتدفق السيول .

واضاف العقيد الغامدي بأن الدفاع المدني بالمنطقة يقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الاستعداد والتهيوء بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الحكومية  ذات العلاقة وذلك لتنفيذ خطط الطوارئ في جميع المحافظات والمواقع التي تتأثر بالحالة الجوية المتوقعة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بكل الإخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، ومتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ وعدم النزول لبطون الاودية والمجازفة في تجاوزها والبقاء في المنازل اثناء هطول الامطار حفاظًا على سلامة ارواحهم وممتلكاتهم ، متمنين السلامة للجميع .

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