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الصحة : إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 248 ألف حالة

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الصحة : إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 248 ألف حالة

الصحة : إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 248 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=891553
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (1567) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (285793) حالة، من بينها (33752) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1892) حالة حرجة، كما سُجلت (1859) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (248948) حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات (3093) حالة بإضافة (38) حالة وفاة جديدة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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