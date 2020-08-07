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انشطرت إلى نصفين.. تحطم طائرة ركاب هندية لدى هبوطها وسقوط ضحايا

انشطرت إلى نصفين.. تحطم طائرة ركاب هندية لدى هبوطها وسقوط ضحايا
http://almnatiq.net/?p=891559
المناطق - وكالات

تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها، في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا، مساء الجمعة.

وتحطّمت الطائرة الهندية التابعة لشركة “أير إنديا إكسبريس” لدى هبوطها في مطار كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين، وفقا لوسائل إعلام هندية.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن هناك أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 35، في حادث الطائرة التي حملت على متنها 191 راكبا.

كما أكد متحدث باسم شركة الطيران الهندية عن إصابة عدد من الركاب بعد الحادث لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود الهندية.

وتشير بيانات الطائرة إلى أنها من طراز بوينج 737 (8HG)، وتعمل منذ 13 عاما، وتابعة لشركة إير إنديا إكسبريس الهندية.

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