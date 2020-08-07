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سلطنة عُمان تستبق عاصفة مدارية برفع حظر التجول عن المحافظات

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سلطنة عُمان تستبق عاصفة مدارية برفع حظر التجول عن المحافظات

سلطنة عُمان تستبق عاصفة مدارية برفع حظر التجول عن المحافظات
http://almnatiq.net/?p=891568
المناطق - الرياض

رفعت سلطنة عمان الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات، يوم الجمعة، والذي جاء في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر في ظل ترقب وصول عاصفة مدارية.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون الساعة الثانية من ظهر الجمعة 7 أغسطس.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي بعد اطلاع اللجنة على التقارير المتعلّقة بالحالة الجوّية في بحر العرب والتي يُتَوقّع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة، وتسهيلًا لحركة المواطنين والمقيمين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.

وفرضت عُمان حظرا على التنقل بين المحافظات في 25 يوليو للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الأضحى.

وكان قد أعلن سابقا عن خفض ساعات حظر التجول لمدة أسبوع لتصبح بين التاسعة مساء والخامسة صباحا بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

وأكدت السلطات العمانية على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليليّة في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة من مساء الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 أغسطس ومن التاسعة ليلًا حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من مساء السبت وحتى صباح 15 من شهر أغسطس الجاري.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العمانية الخميس عن تسجيل 354 إصابة جديدة بكوفيد 19، منها 289 لعمانيين و 62 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 81067 و 502 وفاة وتماثل 72263 حالة للشفاء.

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