الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة

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قدم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامنا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت .

ونوّه اللواء الركن خير في تصريح صحفي بعد وصول أولى طلائع الجسر السعودي للجمهورية اللبنانية حاملة مساعدات إنسانية عاجلة ،بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال:إنها ليست المرة الأولى التي تمدّ فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السّلم والحرب حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه وهي اليوم تقفُ مجددًا إلى جانب لبنان في محنته”.