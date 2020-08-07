احدث الأخبار

الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة
أبرز المواد
 ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا
أبرز المواد
 “انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي
أبرز المواد
 سلطنة عُمان تستبق عاصفة مدارية برفع حظر التجول عن المحافظات
أبرز المواد
 الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى والسقوط الأكبر “قادم”
أبرز المواد
 انشطرت إلى نصفين.. تحطم طائرة ركاب هندية لدى هبوطها وسقوط ضحايا
أبرز المواد
 المملكة تستعرض تجربتها ونجاحها في توفير النطاقات الترددية الممكنة لتقنيات الجيل الخامس
أبرز المواد
 الصحة : إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 248 ألف حالة
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يعلن رفض التحقيق الدولي في انفجار بيروت: نعيد النظر في نظامنا السياسي القائم
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي
أبرز المواد
 مسؤولون في إيران يحذرون مجدداً من انفجار هيدروجيني في طهران
أبرز المواد
الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة

الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة

أبرز المواد
ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا

ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا

أبرز المواد
“انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل

“انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل

أبرز المواد
النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

أبرز المواد

الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة

الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على المساعدات الإنسانية العاجلة
http://almnatiq.net/?p=891580
المناطق - واس

قدم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامنا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت .
ونوّه اللواء الركن خير في تصريح صحفي بعد وصول أولى طلائع الجسر السعودي للجمهورية اللبنانية حاملة مساعدات إنسانية عاجلة ،بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال:إنها ليست المرة الأولى التي تمدّ فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السّلم والحرب حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه وهي اليوم تقفُ مجددًا إلى جانب لبنان في محنته”.

روابط ذات صلة

ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا

ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا
“انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل

“انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل
النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*