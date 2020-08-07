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أمين “آركو” : دعم المملكة للشعب اللبناني تأكيد لدورها الريادي الإنساني

أمين “آركو” : دعم المملكة للشعب اللبناني تأكيد لدورها الريادي الإنساني
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http://almnatiq.net/?p=891594
المناطق - واس

نوه أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، بجهود المملكة العربية السعودية واستجابتها الإنسانية السريعة لدعم الشعب اللبناني بمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت والتخفيف من مصابهم.
وقال الدكتور التويجري : “هذه هي مملكة الإنسانية كعادتها دائماً تقف مع الأشقاء في أي ظروف صعبة يواجهونها والتخفيف من معاناتهم، وتمدّ يد الخير والعطاء إلى اللبنانيين المنكوبين.
وأكد أمين عام المنظمة أن دعم المملكة الأشقاء في لبنان يأتي امتداداً للدور الريادي الإنساني المعهود للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للتخفيف من معاناة شعوبها عند وقوع أي كوارث أو أزمات إنسانية.
وأضاف الدكتور التويجري : “تظل مملكة الإنسانية رائدة في العمل الإنساني من خلال ما تقدمه من مساعدات إغاثية متواصلة للمتضررين في شتى أنحاء العالم، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل حراكه الفاعل في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى دول العالم بشكل عام وعلى المستوى العربي بشكل خاص،سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم للدول المنكوبة والمحتاجة في العالم كافة، وأن يحفظ المملكة وشعبها الأصيل، ويحفظ لبنان من كل مكروه وأن يرفع عن الأشقاء اللبنانيين آثار هذه الكارثة الأليمة.

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