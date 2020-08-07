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تفشي كورونا في منتخب آسيوي.. وتصفيات المونديال على المحك

تفشي كورونا في منتخب آسيوي.. وتصفيات المونديال على المحك
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المناطق - وكالات

أصيب 11 لاعبا من منتخب بنغلادش لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، مما يعرّض مواصلة مشاركته في تصفيات مونديال 2022 لخطر كبير.

وتم تأكيد الإصابات بعد اختبار 24 لاعبا من أصل 36، في معسكر تدريبي دعا اليه المدرب الإنجليزي جيمي داي.

وقال الأمين العام للاتحاد أبو نييم شوهاغ: “لم يواجه أي منهم عوارض قبل القدوم إلى الاختبار”.

ويهدد تفشي فيروس كورونا بين صفوف منتخب بنغلادش، تصفيات كأس العالم 2022، والتي تأجلت مبارياتها لأكتوبر ونوفمبر، وتواجه جدولا مضغوطا جدا.

وقد تلي الحالات في بنغلادش منتخبات آسيوية أخرى، مما يهدد “للخبطة أوراق” التصفيات المونديالية.

وبالرغم من احتلال بنغلادش لمركز متدني في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم (187)، إلا أن وجودها ضروري لاستكمال منافسات المجموعة وتحديد المتأهلين للدور النهائي.

وتتذيل ترتيب المجموعة الخامسة من الدور الثاني لتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن حجم الإصابات في البلاد بلغت أكثر من 250 ألف حالة، بينها 3300 حالة وفاة.

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