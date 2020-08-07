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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=891606
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وجهود المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

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