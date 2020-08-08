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تسريبات تكشف خاصية “مزعجة” في هاتف آيفون المرتقب

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تسريبات تكشف خاصية “مزعجة” في هاتف آيفون المرتقب

تسريبات تكشف خاصية “مزعجة” في هاتف آيفون المرتقب
http://almnatiq.net/?p=891623
المناطق - الرياض

كشفت تسريبات تقنية، مؤخرا، أن هاتف “آيفون 12” المرتقب إطلاقه في أكتوبر المقبل، قد يجري طرحه بتصميم مزعج لكثيرين.

وأشار خبير تقني من خلال حسابه “Mr White”، إلى عدد من التغييرات التي سيشهدها هاتف “آيفون 12″، وسط ترقب واسع في سوق الهواتف للجهاز.

وأورد موقع “فوربس” أن الخبير المتخصص في كشف أخبار “آيفون”، قال إن حواف الجهاز ستكون أكثر حدة ودقة، لكن ميزة التعرف على المستخدم عن طريق الوجه ستظل بدون تغيير، محتفظة بالمساحة نفسها.

وتبعا لذلك، فإن ما يعرف بـ”النتوء” أو الـ(notch) أي الحافة الموجودة أعلى الهاتف، ستبقى كما جرى طرحها أول مرة في تصميم هاتف “آيفون X”.

وفي وقت سابق، كان ثمة رهان على أن تقوم شركة “أبل” بتقليص النتوء في هواتف “آيفون 12″، وقال كثيرون إن هذا التغيير من شأنه أن يزيد من جمال التصميم.

وبما أن شركة أبل تطرح أكثر من جهاز، وستعلن عن ثلاثة هواتف متفاوتة السعر، فمن الوارد أن يكون هذا النتوء محدودا في الجهاز الأغلى ضمن تشكيلة الهواتف المعلن عنها.

ويرجح الخبراء أن ينحسر هذا النتوء في الهاتفين الأغلى من آيفون، وهما “آيفون 12 برو” إلى جانب “آيفون 12 برو ماكس”.

في غضون ذلك، كشفت تسريبات أخرى أن شركة “أبل” تتجه إلى زيادة أسعار هواتف “آيفون”، فضلا عن تقليص سعة البطارية.

ويرتقب أن تكون كافة هواتف “آيفون 12″ مزودة بشبكة الجيل الخامس، فضلا عن شاشات أوسع وشحن أسرع، أما الكاميرا فستحمل تغييرات تقنية وُصفت بحسب خبراء بـ”الجذرية”.

وفي يوليو الماضي، كشفت شركة “أبل” عن تحقيق نتائج قوية، خلال الفترة الأخيرة رغم أزمة كورونا، والسبب هو اضطرار الكثيرين إلى شراء الأجهزة لأجل العمل أو التعلم عن بعد.

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