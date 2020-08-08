احدث الأخبار

ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس
أبرز المواد
 بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة
أبرز المواد
 فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء
أبرز المواد
 ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي بحاراً تركياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
أبرز المواد
 وفاة اثنين من الأسرى في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 الجيش الروسي: سنرد بـ “النووي” إذا تعرضنا لأي هجوم صاروخي
أبرز المواد
 وكالات الأمم المتحدة تحذر من ضخامة حجم الاحتياجات في لبنان وتدعو لتلبيتها على الفور
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 زلزالان يضربان شرقي الجزائر ويخلفان خسائر مادية
أبرز المواد
 تفشي كورونا في منتخب آسيوي.. وتصفيات المونديال على المحك
أبرز المواد
 أمين “آركو” : دعم المملكة للشعب اللبناني تأكيد لدورها الريادي الإنساني
أبرز المواد
ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

أبرز المواد
بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة

بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة

أبرز المواد
فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء

فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء

أبرز المواد
ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج

أبرز المواد

ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

ساري يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس
http://almnatiq.net/?p=891625
المناطق - الرياض

نفى ماوريتسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الحديث عن أن مستقبله مرهون بنتيجة المواجهة مع ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الذي قاد الفريق للفوز باللقب التاسع على التوالي في الدوري المحلي الشهر الماضي، عشية لقائه مع الفريق الفرنسي “لا أعتقد أن مستقبلي يعتمد على هذه المباراة”.

وخسر يوفنتوس صفر-1 ذهابا في فبراير الماضي قبل تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يحتم عليه تحقيق نتيجة أفضل على أرضه في “أليانز ستاديوم”، الجمعة، للتأهل إلى ربع النهائي في إطار سعيه لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.

وأضاف ساري “أعتقد أنني أتعامل مع مدراء رفيعي المستوى. وسوف يقررون ما إذا كانوا سيواصلون (معه) أو سيغيرون. لكن الأمر لا يعتمد على مباراة واحدة”.

واعتبر ساري أن اللعب بدون جمهور مغاير بشكل كبير للعب أمام مدرجات ممتلئة “مباراة في دوري أبطال أوروبا بدون الجمهور لن تكون ممتعة”.

وشدد على أن الهدف “الوصول إلى البرتغال (حيث تقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب والمباراة النهائية) ولعب ربع النهائي لأن ذلك يعني الانضمام إلى النخبة العالمية”.

وبشأن إمكانية مشاركة نجم الفريق الأرجنتيني، باولو ديبالا، اعتبر ساري أن مشاركته لا تزال غير مؤكدة، مشيرا إلى أن هداف الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو يتدرب “بكثافة وقوة”.

ويعاني ديبالا، المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، من إصابة في الفخذ الأيسر.

ولفت إلى أن ديبالا يتدرب في الوقت الحالي مع الطاقم الطبي وأن الجهود مركزة على استعادة خدماته قبل المباراة.

وتابع: “لا يزال في أيدي الطاقم الطبي. سيبقى الأمر هكذا حتى صباح الغد. سنرى ما يمكن أن يفعله اليوم وصباح الغد ونرى مدى استعداده. وسنناقش الامر معه ومع الاطباء”.

وأشار المدرب السابق لفريقي نابولي وتشلسي الإنجليزي الى أن رونالدو “لعب العديد من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة، وارتاح قليلا والآن عاد ليتدرب بكثافة وقوة”، لافتا إلى أنه سجل هدفا رائع خلال الحصة التدريبية، الأربعاء.

روابط ذات صلة

بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة

بينها روسيا والصين وإيران وتركيا.. “تويتر” يتحدى وسائل الإعلام المضللة بخطوات غير مسبوقة
فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء

فيديو.. سفيرة لبنانية تستقيل مباشرة على الهواء
ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صفعة قوية لتركيا واتفاقها مع السراج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*