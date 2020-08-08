أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية.. القلق يسيطر على المستثمرين

المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق السوق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات نزولاً حاداً في نمو الوظائف بالولايات المتحدة، وفي ظل قلق المستثمرين من أن يخفق مشرعون في التوافق بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة؛ لإخراج الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد‮-٩١.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.5 نقطة، أي ما يعادل 0.17 في المئة، إلى 27433.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.06 في المئة، إلى 3351.28 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.09 نقطة، أو 0.87 في المئة، إلى 11010.98 نقاط.