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أسعار النفط تتراجع 2 % إثر مخاوف من تعافي الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع 2 % إثر مخاوف من تعافي الاقتصاد
http://almnatiq.net/?p=891645
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعاً بنحو اثنين بالمئة، إثر مخاوف المستثمرين من تعثر التعافي العالمي بفعل عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا للارتفاع.
وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتاً، بما يعادل 1.5 في المئة إلى 44.40 دولار للبرميل.
وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 في المئة إلى 41.22 دولار.
وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5 في المئة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 في المئة.
وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد حفارات النفط الأمريكية بمقدار أربعة إلى 176 هذا الأسبوع.

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