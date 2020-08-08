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ضبط 224 كيلو من الحشيش في الدائر مخبأة في مركبة بين الأعلاف

ضبط 224 كيلو من الحشيش في الدائر مخبأة في مركبة بين الأعلاف

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ضبط 224 كيلو من الحشيش في الدائر مخبأة في مركبة بين الأعلاف

ضبط 224 كيلو من الحشيش في الدائر مخبأة في مركبة بين الأعلاف
http://almnatiq.net/?p=891656
جازان -فضه عطيف

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان – بفضل الله – من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتيه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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