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الكشف عن مزايا “تطبيق” القيمة المضافة للمستخدمين على الأجهزة الذكية !

الكشف عن مزايا “تطبيق” القيمة المضافة للمستخدمين على الأجهزة الذكية !
http://almnatiq.net/?p=891674
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عدة مزايا يقدمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمستخدمين على الأجهزة الذكية.
وذكرت الهيئة أن التطبيق يُساعد على التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، والحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يمكن من خلاله أيضاً التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح عن طريق حاسبة الضريبة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة.

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