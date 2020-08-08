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ممرضة سعودية تسهم في إنقاذ عائلة من حادث مروري

ممرضة سعودية تسهم في إنقاذ عائلة من حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=891692
المناطق - الرياض

ساهمت الممرضة خلود الصاعدي في إنقاذ عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وبين المتحدث الاعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد ابوعنق ان الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن مهنة التمريض وذلك بعد إنقاذها لأفراد عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة، حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت ابو عنق بأن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أجرى اتصالاً هاتفياً بالممرضة قدّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني ترجمت خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

كما أوضحت الممرضة خلود الصاعدي بأنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، حيث تفقدت العلامات الحيوية للمصابين وعمل الاسعافات الاولية لهم، وتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما .

صحة المدينة المنورة تتمنى السلامة للمصابين والشكر والتقدير للممرضة الزميلة خلود الصاعدي على الموقف النبيل سائلين الله لها دوام التوفيق.

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