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372 ريالا متوسط إنفاق الفرد على التأمين في الربع الأول .. الأعلى خلال 12 عاما

372 ريالا متوسط إنفاق الفرد على التأمين في الربع الأول .. الأعلى خلال 12 عاما
http://almnatiq.net/?p=891698

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 372 ريالا، مقارنة بـ 351 ريالا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته 6.1 في المائة بما يعادل 21 ريالا، ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي والقوائم المالية لشركات التأمين، يعد معدل إنفاق الفرد على التأمين في الربع الأول 2020 الأعلى ربعيا منذ 2009، وهي فترة البيانات المتوافرة لقطاع التأمين أي 12 عاما.
ويعود ارتفاع متوسط إنفاق الفرد على التأمين إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الربع الأول 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 6.1 في المائة بما يعادل 731.42 مليون ريال.
وبلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الأول 2020 نحو 12.74 مليار ريال، وتعد الأعلى ربعيا منذ 2009، مقارنة بقيمة الأقساط المكتتب بها في الربع الأول 2019 البالغة نحو 12.01 مليار ريال.
وعند مقارنة معدل إنفاق الفرد على التأمين في الربع الأول 2020 مقارنة بالربع السابق، يتضح أنه ارتفع 45.6 في المائة بما يعادل 117 ريالا، حيث كان يبلغ متوسط الإنفاق في الربع الرابع 2019 نحو 256 ريالا.
ويرجع ذلك إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها 45.6 في المائة بما يعادل 3.99 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمة إجمالي الأقساط المكتتب بها في الربع الرابع 2019 نحو 8.75 مليار ريال.
ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 32 شركة، جميعها شركات نشطة باستثناء شركة واحدة، وعدد شركات “وسطاء التأمين” المرخص لها 86 شركة، منها 14 شركة غير نشطة.
في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لهم 64 شركة، منها تسع شركات غير نشطة، كما يبلغ عدد شركات استشارات التأمين ثلاث شركات.
أما عدد شركات الخدمات الاكتوارية فيبلغ خمس شركات، بينما يبلغ عدد شركات المعاينة وتقدير الخسائر 13 شركة منها شركة واحدة غير نشطة، في حين يبلغ عدد شركات تسوية المطالبات التأمينية 11 شركة منها أربع شركات غير نشطة.. بحسب “الاقتصادية”.

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