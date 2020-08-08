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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية

جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية

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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية

جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=891706
المناطق - نجران

تواصل جامعة نجران -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- استقبال طلبات القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري، على أن تُعلَن النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.
وبين العمري أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و 40% الثانوية و 10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، و 50% القدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.
وكانت الجامعة قد أعلنت نتائج القبول الرئيسي للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة 6558، وتضمنت المرحلة الرئيسية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية، حيث أُجيب على 930 طلباً عبر خدمة استفسار عن القبول، كما عولج 322 طلباً إلكترونياً للمتقدمين والمتقدمات، والرد على 280 اتصالاً هاتفياً.

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