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السلطات اليمنية تنفي وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن

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السلطات اليمنية تنفي وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن

السلطات اليمنية تنفي وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن
http://almnatiq.net/?p=891720
المناطق - الرياض

نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بالميناء.
وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.
وقال البيان -الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- :”إنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية تصنيف رقم واحد وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة”.
وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

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