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جيش الاحتلال الإسرائيلي: الخلية التي استهدفت بالجولان تتبع لإيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الخلية التي استهدفت بالجولان تتبع لإيران
http://almnatiq.net/?p=891726
المناطق - الرياض

قال رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الخلية التي حاولت يوم الأحد الماضي زرع عبوة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل، تتلقى أوامرها من إيران.

وأشار كوخافي خلال لقائه عناصر وحدة “ماجلان” الخاصة الذين قتلوا أعضاء الخلية الأربعة: “لقد قضيتم على خلية تأتمر بأوامر إيران وهي من ضمن خطة تموضع محور إيران في سوريا”، حسبما أورد مراسل “سكاي نيوز” في القدس.

وأضاف: “الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى، ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر شريط فيديو يظهر تفاصيل استهداف الخلية في منطقة تل فارس وهم يتحركون على مقربة من السياج الحدودي مع سوريا، ثم حاولوا الاختباء قبل أن يفتحوا النيران على الخلية من البر والجو.

وبيّن أدرعي أنه تم رصد الخلية من قبل قوة خاصة بالمنطقة، عقب عدة محاولات “مشبوهة” للاقتراب صوبها من قبل “رعاة أغنام” في الأيام الأخيرة، محملا الجانب السوري مسؤولية “كل ما يحدث داخل أراضيه”.

وفي بيان له، أكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوفه أثناء القضاء على عناصر المجموعة، قائلا إن قوات القيادة الشمالية العسكرية تبقى في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.

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