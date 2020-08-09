احدث الأخبار

بسبب كورونا.. النوبات القلبية أصبحت أكثر فتكا
أبرز المواد
 الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف
أبرز المواد
 المستثمرون يكنزون النقد والذهب والسندات عالية التصنيف .. وفتور الإقبال على الأسهم
أبرز المواد
 55.1 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول .. الأعلى في 4 أعوام
أبرز المواد
 دراسة تكشف “خطورة” مصابي كورونا بدون أعراض
أبرز المواد
 غياب صلاح ومحرز عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالبريميرليغ
أبرز المواد
 تحت غطاء ميليشيات طرابلس.. داعش يطل برأسه من صبراتة
أبرز المواد
 الأطفال والإصابة بكورونا.. ما يقوله العلم حتى الآن
أبرز المواد
 هل الشباب في مأمن من كورونا؟ الإجابة بالدليل القاطع
أبرز المواد
 هذه أعراضه.. اضطراب صحي “خطير” يهدد المتعافين من كورونا
أبرز المواد
 تسريبات تكشف خاصية “مزعجة” في هاتف آيفون المرتقب
أبرز المواد
 أمير جازان يكلف بن لبده محافظا للريث وأبو قرن محافظا لهروب
منطقة جازان
بسبب كورونا.. النوبات القلبية أصبحت أكثر فتكا

بسبب كورونا.. النوبات القلبية أصبحت أكثر فتكا

أبرز المواد
الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف

الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف

أبرز المواد
المستثمرون يكنزون النقد والذهب والسندات عالية التصنيف .. وفتور الإقبال على الأسهم

المستثمرون يكنزون النقد والذهب والسندات عالية التصنيف .. وفتور الإقبال على الأسهم

أبرز المواد
55.1 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول .. الأعلى في 4 أعوام

55.1 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول .. الأعلى في 4 أعوام

أبرز المواد

دراسة تكشف “خطورة” مصابي كورونا بدون أعراض

دراسة تكشف “خطورة” مصابي كورونا بدون أعراض
http://almnatiq.net/?p=891728
المناطق - الرياض

كشفت دراسة طبية، أن ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم تظهر لديهم أي أعراض، لكنهم كانوا يحملون شحنة فيروسية موازية لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض مرض “كوفيد 19”.

وشملت الدراسة عينة من 303 أشخاص في كوريا الجنوبية، ممن سبق لهم أن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.

وركزت الدراسة التي أشرف عليها الباحث سيونغجي لي، من جامعة “سونتشونهيانغ”، على بؤرة إصابات لدى مجموعة متدينين كوريين جنوبيين في دايغو في فبراير.

وكانت السلطات قد قررت عزل المصابين الذين يظهرون أعراضا طفيفة أو من دون أعراض في مبنى خصصته الحكومة، وقام أطباء وممرضون بمراقبة دقة تطور الأعراض لديهم، كما رصدوا حجم الشحنة الفيروسية باستمرار.

وكان معدل الأعمار في المجموعة التي خضعت للدراسة في كوريا الجنوبية 25 عاما، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “جاما إنترنال ميديسين”.

ومن أصل 303 أشخاص، لم تظهر أي أعراض لدى 89 شخصا، أي ما نسبته 29 في المئة. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبما أن الناس التزموا الحجر إلى حين الحصول على نتائج فحص سلبية، تمكن الطاقم الطبي من تمييز الحالات التي يظهر أصحابها أعراضا في مراحلها الأولية عن الذين لا يظهرون أي أعراض تماما.

وفي هذا الإطار، كان 21 شخصا ممن شخصت إصابتهم بالفيروس من دون أعراض في بادئ الأمر لكن ظهرت عليهم أعراض في وقت لاحق.

وأشار الباحثون إلى أبرز خلاصة في هذه الدراسة هي أن مستويات تركيز الفيروس لدى الأشخاص المصابين من دون أعراض “شبيهة بتلك الموجودة لدى المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض”.

لكن رصد شحنات فيروسية في الأنف أو الحلق أو الرئتين لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص قادرون على نقل العدوى.

وتأتي هذه الدراسة فيما يواصل الباحثون دراساتهم حول قدرة الأشخاص الذين لا يعانون الأعراض على نقل العدوى إلى الغير، لاسيما أنهم لا يعطسون ولا يعانون السعال، لكنهم يخالطون الآخرين بشدة

روابط ذات صلة

بسبب كورونا.. النوبات القلبية أصبحت أكثر فتكا

بسبب كورونا.. النوبات القلبية أصبحت أكثر فتكا
الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف

الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف
المستثمرون يكنزون النقد والذهب والسندات عالية التصنيف .. وفتور الإقبال على الأسهم

المستثمرون يكنزون النقد والذهب والسندات عالية التصنيف .. وفتور الإقبال على الأسهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*