55.1 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول .. الأعلى في 4 أعوام

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أسهم قطاع الخدمات بنسبة 55.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الأول 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 380.8 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 695.6 مليار ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الأول 2020 هي الأعلى في أربعة أعوام (منذ الربع الأول 2016 عندما بلغت مساهمته 59.2 في المائة).

وارتفعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 3.6 في المائة خلال الربع الأول 2020، بزيادة قيمتها 13.3 مليار ريال عن المستويات البالغة 367.4 ريال في الربع الأول من 2019.

يأتي ذلك على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول 2020 بنسبة 3.2 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.

وكان أعلى معدل نمو ربعي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا قد تم تسجيله في الربع الأول من 2015، البالغ حينها 17.8 في المائة.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن “رؤية المملكة 2030″، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما “الصناعي” و”الزراعي”.