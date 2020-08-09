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الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف

الجيش العراقي يداهم كهوفا وأوكارا لداعش بإسناد من التحالف
http://almnatiq.net/?p=891731
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، مداهمة أوكار وكهوف لتنظيم داعش الإرهابي، شمال غربي العراق.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن قوات من الجيش والشرطة، قامت بمداهمة الأوكار والكهوف، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي.

وأكدت أنها اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا تنظيم داعش المتطرف، وهو ما ساعد على تنفيذ عملية وصفت بـ”النوعية”.

وأضافت أن العملية جرت بناء على معلومات استخبارية من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي، حول وجود أوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار.

وبعدما وردت هذه المعلومات، قامت طائرات تابعة لكل من الجيش والتحالف الدولي بطلعات جوية استطلاعية.

وقالت العمليات المشتركة إنها ستعلن في وقت لاحق، عما أسفرت عنه عمليات المداهمة ضد أوكار داعش.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن ما سماها “الخلافة” من مدينة الموصل في يونيو 2014، بعدما سيطر على مناطق واسعة، شمالي العراق.

وفي يوليو 2017، أعلنت الحكومة العراقية نصرها رسميا على تنظيم داعش، بعد سنوات من الحرب بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

ورغم تحرير الموصل من عناصر داعش، بعد معارك ضارية ومدمرة، واصلت خلايا متطرفة من التنظيم نشاطها في عدد من المناطق، شمالي البلاد.

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